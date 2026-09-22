Autorizan aforo de 9.700 hinchas para duelo entre Everton y U. de Chile en Viña del Mar

Un aforo de 9.700 hinchas fue autorizado para el partido que disputarán este jueves 24 de septiembre, desde las 20.30 horas, Everton y Universidad de Chile en el estadio Sausalito de Viña del Mar, encuentro válido por la Copa Chile. De esa cantidad, 3 mil podrán ser público visitante.

Así lo confirmó el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, quien además señaló que dentro del plan de seguridad para este encuentro se contempló “un reforzamiento especial de Carabineros, no solamente de la Prefectura de Viña, sino que también de otras unidades, más de 120 guardias privados que se le exigen a Everton como organizador, los dispositivos municipales para tener la cobertura adecuada, con colaboración con Carabineros en el entorno, y drones vigilando”.

La autoridad también hizo un llamado al buen comportamiento del público, indicando que “esperamos que los hinchas nos colaboren, porque en la medida que se porten bien, podemos ir aumentando los aforos. No están permitidos fuegos artificiales, recordemos que hay sanciones severas de la ANFP para quienes los ingresan de manera irregular, hay suspensión por muchos años para quienes violenten los permisos autorizados”.

Por parte de Carabineros, el coronel Jorge Guaita, prefecto de Viña del Mar, explicó que “hemos coordinado un contingente importante, en conjunto con la delegación y personal de la municipalidad de Viña del Mar, con la finalidad de poder entregar un espectáculo de la mejor forma posible. Entendiendo el horario del partido, se va a generar algún tipo de alteración a la ciudad, principalmente orientados a los cortes de tránsito que vamos a tener en el sector del estadio a contar desde las 15.30 horas. Y para evitar que sucedan hechos como los que han ocurrido en partidos con equipos de similares características o magnitudes, vamos a tener un refuerzo importante de dos prefecturas de la región, con la finalidad de poder evitar situaciones como turbazos o saqueos”.

El seremi de Seguridad, Hernán Silva, destacó que “se ha logrado una coordinación muy positiva, estableciendo horarios diferidos de ingreso y la instalación de servicios de seguridad que van a estar compuestos por cerca de 200 carabineros, 20 inspectores municipales y 120 guardias privados del club Everton, así que esperamos que la actividad se desarrolle de la mejor forma posible".

El gerente general de Everton de Viña del Mar, Rodrigo Robles, llamó a la hinchada oro y cielo a asistir al estadio para apoyar al club en un partido que “es muy importante, porque estamos en una instancia donde ya hemos avanzado en la Copa Chile. Es un torneo que no dejamos de soñar con seguir avanzando, contra un rival importante, con el cual incluso estamos disputando los primeros lugares del torneo de Primera División. Estamos muy agradecidos de la colaboración y del compromiso de la municipalidad, de Carabineros, de la Delegación y de todos los que estamos presentes en la organización del partido, para afectar lo menos posible la ciudad y a la comunidad. Estamos todos organizados y comprometidos en brindar el mejor espectáculo posible”.

DOS EVENTOS SIMULTÁNEOS

El mismo día del partido, en el polideportivo de Viña del Mar, a un costado del estadio Sausalito, se estarán disputando partidos de futsal correspondientes a la Final Nacional de los Juegos Deportivos Escolares 2026, evento que congregará a una gran cantidad de delegaciones deportivas de 16 regiones del país.

Por ello, se coordinó junto a la Seremi del Deporte, medidas especiales para el acceso de estos equipos al recinto techado: desde las 09:00 hasta las 14:50 horas habrá tránsito normal, sin embargo desde las 15.00 a las 19.00 horas, las vans que trasladarán a los representativos escolares podrán acceder por avenida Padre Hurtado (bajando desde Miraflores), con un distintivo entregado a la empresa de transporte por el Instituto Nacional de Deporte.

Misma situación que el público que asistirá a pie, quienes podrán subir por acceso Los Castaños 7 Norte, portando una tarjeta digital, entregada por cada jefe de misión del IND. Ambos estarán siendo controlados por funcionarios de la cartera del deporte, instalados en estos puntos de acceso, quienes estarán identificados con banderas tipo vela y credenciales. La salida desde el Polideportivo será a las 21.30 horas, al finalizar la competencia.

En ese sentido, el seremi del Deporte, Fernando López, destacó que “desde el día 23 de septiembre hasta el 4 de octubre, en nuestra región, se van a estar desarrollando las finales nacionales de los Juegos Deportivos Escolares Valparaíso 2026, donde contaremos con más de 3.500 deportistas que vienen junto con sus familias representando a las 16 regiones. Es importante destacar el esfuerzo en materia de seguridad que se está desarrollando para este evento".

"Hay que recordar que son niños menores de edad que vienen a nuestra región, que se van a estar trasladando permanentemente entre los hoteles y los recintos deportivos, y un ejemplo de la coordinación que se está desarrollando es ésta. Hicimos una adecuada organización, con ingresos diferidos, resguardando el tránsito de los diferentes públicos en ventanas horarias que permiten un flujo eficiente. Vamos a poder desarrollar dos eventos en simultáneo, la final de los Juegos Deportivos Escolares sub14 y este partido entre Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile”, sentenció.

PURANOTICIA