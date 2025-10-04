Garin se vengó por Barrios y accedió a la final del Challenger de Antofagasta

El tenista nacional Cristian Garin (125° del ranking ATP) vengó a su compatriota Tomás Barrios (137°) y venció al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, avanzando a paso firme a la gran final del Challenger de Antofagasta.

"Gago", segundo sembrado del certamen, sufrió un poco más de lo esperado pero pudo sacar adelante la tarea y doblegó al guaraní por 7-6 (5) y 6-2 en dos horas y diez minutos de partido.

El ariqueño y su rival intercambiaron quiebres en el segundo y tercer juego, además del noveno y el décimo, llevando todo a una definición vía tie break donde el "Tanque" le arrebató el saque a su adversario en tres ocasiones para cimentar un reñido 7-5.

En la segunda manga, pese a ceder el servicio en dos ocasiones, la tercera raqueta criolla le propinó cuatro rompimientos al contrario, sentenciando su victoria con un cómodo 6-2.

De esta manera, el ex 17 del mundo accedió a su décima definición en un torneo challenger, donde ya ha conquistado seis títulos, dos de ellos en el presente año: Mauthausen y Oeiras, ambos en mayo.

En la final del certamen nortino, Cristian Garin desafiará al argentino Facundo Díaz Acosta (265°), quien dejó en el camino al brasileño Joao Lucas Reis Da Silva (220°) tras imponerse por 4-6, 6-1 y 6-4.

PURANOTICIA