Garin debuta este martes en el Challenger de Oeiras IV en Portugal y Tabilo conoce su suerte en Valencia

Dejando atrás lo que fue su eliminación en el Masters 1.000 de Roma, Cristian Garin (104° del ranking ATP) se prepara para su próximo desafío europeo. El escenario será el Challenger de Oeiras IV en Portugal, certamen luso que tiene a "Gago" posicionado como el máximo favorito del cuadro.

Su estreno está programado para el primer turno de la cancha uno, por lo que verá acción a las 06:00 horas de este martes frente al argentino Lautaro Midón (216°).

Si el jugador ariqueño logra superar esta valla inicial, su siguiente obstáculo en el campeonato saldrá del choque que protagonizarán el representante libanés Benjamin Hassan (339°) y el deportista colombiano Nicolás Mejía (174°).

Es importante mencionar que la participación chilena en este torneo ya comenzó durante la jornada de este lunes con el exitoso estreno de Tomás Barrios (134°). El chillanejo logró imponerse con autoridad ante el estadounidense Michael Zheng (149°) mediante un marcador de doble 6-4.

En paralelo, la actual primera raqueta criolla, Alejandro Tabilo (35°), ya conoció su suerte en el Challenger de Valencia. Al igual que su compatriota en Portugal, figura como el máximo favorito del torneo, condición por la cual fue programado para debutar recién en segunda ronda de la competición, este jueves 14.

De esta forma, "Jano" se mantiene a la espera de su oponente definitivo, el cual se resolverá en el pleito previo entre el jugador estadounidense Aleksandar Kovacevic (95°) y el tenista hispano Daniel Mérida (86°).

PURANOTICIA