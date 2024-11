Gareca explica la tardanza en los cambios y mantiene la fe en una clasificación

El técnico de la Selección chilena, Ricardo Gareca, optó por ver el vaso medio lleno y valoró la actuación de sus dirigidos en la visita a Lima para enfrentar a Perú, partido que terminó igualado a cero y con la Roja última en las Clasificatorias al Mundial de 2026.

Al margen de la deslucida actuación del equipo, particularmente en faceta ofensiva, el "Tigre" defendió el rendimiento de sus pupilos y de entrada explicó una de las principales incógnitas que dejó el compromiso: por qué decidió hacer modificaciones recién en los descuentos.

"No hice cambios antes porque lo veía bien al equipo, no tenía la urgencia de hacerlo. No veíamos motivo para hacerlo, sobre el final vimos que había algo de cansancio y lo hicimos, el equipo estaba bien en el partido, salvo en el final con esa pelota parada y todo lo que provoca el penal, que nos provoca angustia", puntualizó el entrenador.

En la misma línea, destacó que "los muchachos soportaron bien el partido, nosotros lo veíamos bien desde fuera del campo de juego, es un terreno difícil. En el caso nuestro, al equipo lo veíamos bien y por eso no hubo cambios. (...) Los chicos hicieron bien las cosas, que muestran cosas interesantes y esto les permite manejar bien varias situaciones".

Respecto al choque con la Bicolor, el adiestrador argentino aseguró que "fue muy difícil enfrentar a Perú, se hace difícil de local. Conozco a todos los jugadores que hoy están, sé del temperamento que tienen, de lo que le han entregado a la selección. Le ganaron a Uruguay, sabíamos que iba a ser muy complicado. El partido de hoy fue muy parejo, pero mi percepción desde afuera es que nosotros tuvimos mejores ocasiones de gol, era un partido muy difícil".

De todas maneras, el DT aclaró que "no es lo que vinimos a buscar, veníamos a ganar y no se pudo. Me reconforta el hecho de salir de la falta de resultados en Chile, con toda la expectativa que nos genera, con todo lo que nos tocó vivir en el final del partido".

"Es un aliciente, que me lleva a no perder la fe. Chile es una selección muy importante, que está en una situación incómoda, pero estoy seguro que vamos a ir levantando partido a partido, ojalá lo podamos hacer el martes", complementó.

En cuanto al nivel que mostró Arturo Vidal en su regreso al Equipo Todos, el estratego sostuvo que "tuve una percepción buena de él, como se adaptó al grupo. La primera charla que tuvimos, le dije que esta era su casa, que se sintiera cómodo con el resto de sus compañeros. Hicimos un buen partido, muy parejo, tuvimos ocasiones y ellos también, fue un partido de los dos equipos que buscaron ganarlo, pero no se pudo".

Por último, a propósito del difícil momento del combinado criollo, Gareca subrayó que "a nadie le gusta ver a Chile en esta situación, juntos podemos sacar adelante un partido difícil que se viene, ojalá terminar bien este año. Creo que aún podemos pelear, de escalar en la tabla. Tenemos que ir paso a paso, hay que sacar adelante el partido con Venezuela y ojalá la gente nos pueda apoyar como lo viene haciendo hasta ahora".

