Gareca aclaró la convocatoria de Vidal para los partidos ante Perú y Venezuela: "Este es el momento propicio"

La Selección chilena ya se alista para enfrentar a Perú este viernes en Lima, por la doble fecha de noviembre de las Clasificatorias para el Mundial 2026.

Y el técnico de la Roja, Ricardo Gareca, brindó este miércoles la tradicional conferencia de prensa previa, donde explicó la sorpresiva nominación de emergencia a Arturo Vidal, a quien nunca había considerado en su proceso.

"Es un momento propicio para él, dado todo lo que ha acontecido (...) Creíamos que era propicio para que Vidal esté con nosotros, fue muy importante en la campaña, lo vimos apropiado. El encuentro fue normal, pudimos hablar brevemente, los dos coincidimos que la Selección está por encima de todo. Rápidamente nos pusimos de acuerdo en todo así que normal", expresó el estratego argentino.

Consultado sobre por qué llamó al "King" ahora y no antes, respondió: "Es el momento. Este es el momento. No tengo más argumentos, después son conjeturas de ustedes. Cualquier opinión que den los jugadores, o entrenadores, o ustedes... Les digo lo mismo, la Selección está por encima de todo, no me importa nada, no entro en conflicto con jugadores ni con nadie, no es mi deber. Mi deber es encontrar lo mejor para la Selección. Este es el momento propicio para Vidal, no tengo más que extenderme".

Respecto a la posible titularidad del experimentado volante, comentó: "Un jugador como Vidal en cualquier momento puede ser titular. Si ustedes recopilan todas mis declaraciones, siempre he dicho que en Chile hay puertas abiertas para todo el mundo. Con más de 100 partidos, bueno... Tiene todas las posibilidades concretas de poder jugar. Tiene toda la experiencia como para poder hacerlo, no veo inconvenientes para que esté desde el arranque".

Sobre si Vidal podría ser el capitán de la Roja, expresó: "Sí claro. Tiene todas las posibilidades, en caso de estar, ser capitán. De parte mía no hay problemas".

En cuanto a los cuestionamientos por el viaje realizado a Argentina hace algunas semanas y por diez días, el "Tigre" se alteró: "Desde que asumí la conducción de Chile, les aclaro yo vivo en Chile, mi residencia es acá. No es que yo vengo una semana antes de la convocatoria, para quién no lo sabe. Yo vivo en Chile. Voy todos los días a Pinto Durán. Hace un año que estoy y no me entregan la residencia oficialmente. Vivo acá. No me fui en plena Eliminatoria, después de la fecha con Colombia, llegué, me quedé toda la semana, el domingo es el día de la madre, un día especial (...) Quiero estar con mi familia y durante la semana el cumpleaños de uno de mis hijos. Consulté con la Federación. Después había elecciones, llegué el domingo y el lunes empecé a trabajar. Si eso ha causado... Pido disculpas, vamos a tratar, pese a que vivo acá, para satisfacer o que no vuelva a ocurrir quedarme más para que queden tranquilos".

Al adiestrador le recordaron que ese fin de semana que se fue había clásico universitario y además jugaba Colo-Colo en la recta final del Torneo. Gareca reveló: "Al estadio no estoy yendo, no lo veo propicio para ir y exponerme porque considero que la gente no está bien. Mi presencia puede irritar, trato de estar un poco apartado pese a que vivo y estoy todo el día en el departamento".

Consultado sobre si está incómodo en Chile, el DT respondió: "Vivo en Chile porque quiero conocer la idiosincrasia, esa es la única manera. Estoy muy cómodo, quiero sostenerme en el cargo, y estamos aferrados a esto hasta las últimas consecuencias. Creo en el jugador chileno, estoy convencido que vamos a revertir la situación".

En cuanto al polémico caso de Williams Alarcón, quien fue liberado de la Roja y después jugó en Huracán, comentó: "Eso es falso (que no quiso venir a la Roja). El jugador tiene todas las ganas de venir a jugar acá. Habrá tenido una molestia que no está en lo mejor, con los doctores optamos que estar en la selección reúne un 100 por 100 de todo, no solamente anímicamente, sino en todo aspecto. Él venía de una recuperación, pensamos que podía ser, se resintió. No que él no haya querido venir. Fue una decisión nuestra. Huracán que está peleando el campeonato lo pone según optime conveniente. Nosotros lo necesitamos al 100 por 100".

