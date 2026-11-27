Colo-Colo no solamente celebró por el título de la Liga de Primera. El "Cacique" también se consagró en la rama femenina al vencer a Universidad Católica por lanzamientos penales, ratificando su hegemonía en la categoría con la quinta corona consecutiva.

Pese a esto, al entrenadora de las albas, la brasileña Tatiele Silveira, sacó la voz para pedir generar más competencia para las mujeres.

"Necesitamos más competencia. Así como los hombres, que juegan el fin de semana el torneo nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores, ese nivel de competencias. Eso necesitan las mujeres", expresó la adiestradora en el marco de la actividad "Fútbol Femenino: Análisis Brasil-Chile y Perspectivas para el Mundial FIFA 2027".

"Necesitamos crear más competencias para que las chicas puedan desarrollarse jugando", añadió la DT del conjunto de Macul.

Además, realizó una comparación con Brasil: "Allá hay torneos estaduales y juegan durante 10 meses. Eso puede generar mucho desarrollo. Aquí la profesionalización de algunos equipos está avanzada, pero necesitamos más competencias".

Por último, Silveira sostuvo que "tenemos que ampliar un poquito ese ecosistema dentro y fuera de la cancha y ver cómo podemos generar un proyecto sostenible de inversión y auspicios".

PURANOTICIA