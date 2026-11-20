Colo-Colo estrenará su reciente título del Campeonato Nacional 2026 este domingo, cuando reciba a Universidad Católica en el estadio Monumental, en una nueva edición del clásico entre albos y cruzados.

Pese a que el Cacique ya aseguró el objetivo de coronarse campeón del certamen, en Macul están lejos de bajar la intensidad en este tramo final de la temporada. Así lo dejó en claro el volante Álvaro Madrid, quien anticipó el compromiso frente al conjunto estudiantil.

"No te voy a mentir, porque es un hecho: Somos campeones. Y no hay relajo. Hemos hecho una semana súper buena. Es un clásico, entonces siempre lo vamos a querer ganar, siempre lo tenemos que ganar", expresó el mediocampista albo en conversación con TNT Sports.

Asimismo, descartó que exista alguna intención de perjudicar o favorecer a Universidad de Chile en la disputa por el cupo de Chile 2 para la Copa Libertadores 2027, considerando que un triunfo cruzado podría beneficiar a los azules. "Jamás, al menos en la interna, se piensa en eso de querer perjudicar o ayudar a un archirrival o a un rival importante, porque somos profesionales".

Por último, al analizar al rival de este domingo, Madrid advirtió que Universidad Católica llega con una propuesta diferente a la que mostró en el Claro Arena, considerando lo que está en juego en la recta final del campeonato. "Creo que la Católica de hoy es un poco más conservadora que la que fue en el Claro Arena. Se están jugando el Chile 2. Va a ser totalmente diferente".

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