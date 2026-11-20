Han pasado más de tres semanas desde que la sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en Quilín fue clausurada por una millonaria deuda con la municipalidad de Peñalolén y la situación no ha cambiado.

Por lo mismo, el alcalde de la comuna, Miguel Concha, le envió un claro mensaje a Jorge Uauy, recién elegido como nuevo presidente de la ANFP, para saldar la deuda.

A través de su cuenta de X, la autoridad comunal reaccionó a la elección del nuevo timonel y aseguró que el municipio tiene la disposición para intentar encontrar una solución.

"Saludamos al nuevo presidente de la ANFP, Jorge Uauy. Las puertas del Municipio de Peñalolén están abiertas para que puedan pagar su deuda y regularizar su situación. Esperamos que esta nueva etapa permita avanzar en esa dirección", sostuvo Concha.

"Queremos que tanto a Peñalolén como al fútbol chileno les vaya bien. Pero también es muy necesario que una institución tan grande como la ANFP cumpla sus obligaciones como cualquier vecino de nuestra comuna", añadió el alcalde.

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