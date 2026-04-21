Gabriel Suazo y el uso de redes sociales en la Roja: "Termina un partido y algunos se fijan en qué están diciendo"

Gabriel Suazo, al igual que Sevilla, no ha tenido una buena temporada. El lateral izquierdo se ha lesionado y perdido la titularidad, pero manifiesta que aún así está conforme en ser parte del club sevillano.

Al respecto, el defensor nacional valoró su estadía en la institución española: “Más allá del momento, yo acá estoy muy feliz. Es el lugar donde quiero estar y tomé la decisión de venir a un equipo grande por eso. Me encantaría poder estar peleando por entrar a Europa, pero hoy me toca vivir este momento y estoy feliz y orgulloso de vivirlo”.

Frente a la interrogante de si la agónica campaña 2020, cuando el conjunto albo estuvo en peligro de descender, le sirvió de experiencia para encarar lo que vive hoy en su escuadra, el zaguero fue claro. “En Colo-Colo aprendí que también hay aspectos positivos que te pueden ayudar en momentos difíciles. Eso es lo que intento siempre, jugando o no, ser una persona que te saluda en el día a día con una sonrisa, que te da un consejo y que te hace sentir acompañado en un momento como este”, reflexionó.

Por otro lado, el jugador profundizó en una temática muy sensible que afecta a los futbolistas contemporáneos, particularmente a los más jóvenes: el uso excesivo de las redes sociales.

Sobre este punto, confesó su drástico cambio de hábitos: “Cuando me pasó todo lo que me pasó en Colo-Colo, donde hubo un momento en que fui muy cuestionado y criticado, mi red social más usada era Instagram, pero hoy casi no la uso. La verdad, yo no sé si en Chile o acá en Sevilla la gente me ama o me odia, si le gusta cómo juego o no. Sinceramente, me guío por lo que vivo en el día a día. No necesito alimentar mi ego cuando las cosas van bien, me centro en otras cosas que puedo controlar”.

Yendo incluso más allá, el lateral izquierdo reveló que dentro del camarín de la selección chilena ha notado cómo diversos compañeros mantienen una preocupación desproporcionada por el mundo virtual.

Para concluir, Gabriel Suazo lanzó una tajante advertencia sobre esta práctica: “Yo lo he visto en la selección: termina un partido y algunos se fijan en qué están diciendo, qué habrán comentado sobre si jugó bien o mal. Sinceramente, eso no te hace mejor jugador ni te ayuda a crecer”.

PURANOTICIA