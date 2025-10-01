Gabriel Suazo y duelo que tendrá ante Yamal y el Barça:"Es un tremendo jugador, pero..."

Si hay un chileno que está destacando en el fútbol europeo es Gabriel Suazo. Pese a no jugar los primeros partidos por un problema de inscripción, el lateral nacional se adaptó rápidamente y es una de las grandes figuras del Sevilla, elenco al que arribó a principios de temporada proveniente del Toulouse de Francia.

El capitán de la Roja buscará continuar con su gran desempeño este domingo, aunque al frente tendrá un durísimo rival como es el Barcelona, actual líder de la Liga española. El criollo anticipó este miércoles el choque ante los catalanes.

"Estamos trabajando para ganar ese partido, por más complicado que sea. Barcelona es un tremendo rival, eso está clarísimo, pero queremos dejar los tres puntos en casa, como sea", expresó el criollo en conferencia de prensa.

Ante el conjunto blaugrana, el ex Colo-Colo tendrá la difícil tarea de marcar a Lamine Yamal. Consultado sobre el duelo con el crack español, sostuvo: "Lamine es un tremendo jugador, todos sabemos de su calidad, pero uno se tiene que preocupar del equipo en general. Obviamente, uno ve las individualidades, porque Barcelona tiene jugadores extraordinarios, pero en general es un equipo muy fuerte. Nosotros nos estamos preparando para enfrentar a un equipo, no a un jugador en especial".

Sobre su gran presente en el equipo andaluz: "Desde mi llegada ha sido muy grato todo, con la hinchada, mis compañeros, el cuerpo técnico, todos me han tratado como si hubiese jugada acá toda mi vida. Estoy demasiado feliz en Sevilla".

Por último, Suazo se refirió al rol de capitán que asumió en el Sevilla y aclaró: "Dentro del vestuario yo me veo a la par de todos mis compañeros. Si bien, ya lucí el brazalete de capitán, que para mí es un orgullo, a ningún lugar voy con la intención de ser capitán. Yo siempre voy a aportar con mis buenas energías, soy una persona positiva que intenta ayudar a los jóvenes y a los de mi edad, trato de transmitir mis valores".

