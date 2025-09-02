Gabriel Suazo dice que en la Roja tienen "la energía y la mente pensando" en el Mundial de 2030

Aunque su mente está centrada en el duelo de este jueves ante Brasil en el marco de la penúltima fecha de las Clasificatorias, Gabriel Suazo no pudo desentenderse del arribo al Sevilla de Alexis Sánchez.

En conferencia de prensa desde Juan Pinto Durán, el zaguero expresó su felicidad por el nuevo desafío del "Niño Maravilla" luego de su opaco regreso a Udinese. "Estoy muy feliz de verdad por él, de llegar nuevamente a un gran club en Europa", afirmó el zurdo.

El carrilero, quien llegó al cuadro español hace escasas semanas, agregó con respecto al tocopillano que "estoy seguro que si él se lo propone, y estoy seguro que así quiere, le va a ir muy bien. Se va a encontrar con un grupo de jugadores y personas muy bueno que lo va a ayudar en todo para que él también pueda rendir al máximo".

Sobre el deslucido presente del "Equipo de Todos", ya fuera de carrera por el Mundial de 2026, el formado en Colo-Colo aseguró que "desde hoy comienza una nueva etapa, por más que ya terminen las Eliminatorias. Desde hoy, todos los jugadores que estamos presentes ya tenemos la energía y la mente pensando en un nuevo proceso. Como jugador en Europa, me siento tranquilo con lo que he visto en esta selección".

Suazo también se refirió a su rol en el cuadro nacional como uno de los referentes de este proceso y posible nuevo capitán. "Siempre se habla de eso dentro de un equipo, en Sevilla también me lo preguntaron. Siempre he sido igual en Colo-Colo, Toulouse, la selección. Siempre trato de ayudar al equipo positivamente con mi energía positiva", remarcó.

Por último, indicó que "desde esa base, puedo aportar y ayudar al equipo en distintos aspectos, siempre con esa energía, por más que el presente no sea el mejor".

