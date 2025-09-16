Gabriel Mendoza: "El centenario debió ser un año de gloria y será recordado como un fiasco"

La goleada sufrida ante Universidad de Chile en la Supercopa confirmó que Colo-Colo vive una temporada para el olvido en este 2025, justo cuando celebra su centenario.

Un histórico del Cacique como es Gabriel Mendoza, se refirió a la humillación que le propinó el cuadro azul y lamentó el centenario que ha tenido el conjunto de Macul.

"Se jugó mal, no se vio nada. Después de la expulsión, gracias a Dios no nos metieron más goles", comenzó diciendo el "Coca" en conversación con radio ADN.

Sobre el debut de Fernando Ortoz como nuevo DT de los albos, sostuvo: "Hay que esperar, lleva poco tiempo el hombre. No hay que ver lo que hizo anteriormente, hay que desear que este nuevo proceso sea lo mejor para Colo-Colo".

Por último, sobre el centenario del club, Mendoza sentenció: "Todo este año centenario ha sido para el olvido. Todo, desde que inició hasta ahora que estamos en septiembre y seguimos haciendo las cosas como no se deben. Debería haber sido un año lleno de gloria, pero será recordado como el fiasco de la institución".

