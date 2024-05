Futbolista chileno que brilla en Argentina sueña con una revancha en Colo Colo

Tras las escasas oportunidades que tuvo durante su paso en Colo Colo, en 2021 el volante Williams Alarcón optó por salir del conjunto albo y partir rumbo a Unión La Calera, donde su carrera tuvo un giro de 180 grados.

Es que en el conjunto cementero se hizo rápidamente con un lugar en el once inicial y a punta de grandes actuaciones, en 2023 se ganó la chance de un préstamo en el Ibiza de España y el segundo semestre de dicho año migró a Huracán de Argentina, donde hoy es estelar y una de las principales figuras.

Sin embargo, el chileno aun no olvida su larga estadía en el Cacique y en conversación con DSports confesó que "mi sueño es jugar en Colo Colo y tener continuidad. En el momento que estuve con Gustavo Quinteros, tuve un par de reuniones con él, porque yo quería jugar y que me sentía 100 por ciento para hacerlo".

Respecto a su partida desde el club que lo formó, el mediocampista reveló que Quinteros "optaba por otras variantes y le hice saber que quería salir a jugar, que no me servía estar acá en la banca y jugar 5 o 10 minutos. Hablé con él, conversó con la dirigencia para que me dejaran salir y, gracias a Dios, pude irme. Hoy estoy donde estoy por tomar buenas decisiones en conjunto con mi familia".

Sobre su gran momento al otro lado de la cordillera, el seleccionado criollo indicó que "acá todos se preparan para llegar a lo más alto del fútbol. Llegas dos horas antes a los entrenamientos, tomar desayuno en el club, entrenar y luego gimnasio nuevamente. El fútbol argentino es mucho más intenso que el chileno, al jugador chileno le hace bien para estar en un buen nivel".

Por último, Alarcón recordó época en el balompié hispano, puntualizando que "me sirvió estar en la segunda división de España, sentía que estaba preparado, pero me faltaban muchas cosas. Tuve que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante. Vine a esta liga muy competitiva que es la argentina y me estoy preparando para volver a Europa".

