Funcionario de seguridad privada fue detenido por intentar ingresar fuegos artificiales al estadio Monumental

En Colo-Colo había temor por posibles incidentes que ocurrieran en su duelo ante Boca Juniors en el estadio Monumental por Copa Libertadores, por lo que el "cacique" dispuso un operativo de seguridad.

Y en ese sentido, el balance que realizó Carabineros fue positivo, pues tras el cotejo se reportaron un total de 23 detenidos, uno de ellos por tratar de ingresar fuegos artificiales en un vehículo particular que transportaba agua para los guardias de seguridad.

"Esto último se trató de un vehículo particular que estaba ingresando agua al interior del estadio y debajo de los asientos mantenía especies de bengala y unos fulminantes para ser utilizadas en pistola tipo fogueo", declaró el coronel Wildo Matus.

"La persona era parte de la seguridad del evento. Venía a dejar agua para los guardias. Es extraño que una persona ingrese en un vehículo autorizado para poder entrar fuegos de artificio", agregó.

Según dio a conocer La Tercera, las principales infracciones fueron desórdenes y duplicidad de identidad, mientras que al hecho más grave, la persona aprehendida junto con su intento por ingresar pirotecnia, portaba fulminantes, aunque no se detectó un arma de fogueo que hubiera permitido detonarlos.

"Consideramos que fue un excelente partido, un excelente evento. No hubo grandes incidentes. Logramos tener una cantidad de 23 detenidos. No se materializaron las amenazas de estos hinchas que decían que iban a llegar al estadio. Al contrario, el comportamiento de las personas fue muy plácido. También de la barra visitante", expresó el coronel Wildo Matus, de la Prefectura de Control de Órden Público Santiago Oeste de Carabineros.

"No hubo avalanchas, no hubo ingresos ni intentos de reventones. Fue una amenaza, pero no pasó. La seguridad pública y la seguridad privada trabajaron en conjunto y el sistema funcionó. El público se fue tranquilo", añadió.

