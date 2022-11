Fuentes criticó a la U tras salida de Miranda: "Desde la interna no tienen claro lo que quieren como DT"

Otra vez Universidad de Chile busca nuevo entrenador. El presidente de Azul Azul, Michael Clark, confirmó tras las elecciones en la ANFP, que Sebastián Miranda no continuará en el primer equipo.

La nueva búsqueda de DT tiene a varios referentes del cuadro estudiantil molestos. Uno de ellos es Ronald Fuentes, ex defensa y otrora gerente deportivo de los laicos, quien criticó duramente a la dirigencia por no tener un plan correcto.

"Creo que la U ha cometido un error muy grande, todos los técnicos que han llegado son totalmente diferentes, desde la interna no tienen claro lo que quieren como DT", reconoció en conversación con Emisora Bullanguera.

"La U ha cometido errores de estructura en función a la necesidad de encontrar una forma de jugar que ningún entrenador le ha dado, y lamentablemente tendrá que seguir con su búsqueda", añadió.

Además, sobre la mala campaña en esta temporada, donde el plantel luchó por evitar el descenso, Fuentes sostuvo: "A mí me extrañaba que cada vez que la U perdía y bajaba puestos en la tabla de posiciones, los jugadores seguían hablando de que tenían opciones de pelear el torneo, o que era una mala racha. Ahí te das cuenta porque no funcionan de buena manera y no se logran los resultados, porque la mentalidad no estaba en lo mal que lo estaban haciendo. Se cometieron muchos errores".

PURANOTICIA