Francia ratifica su chapa de candidato con un triunfo ante Senegal en el inicio del grupo I del Mundial

Francia y Senegal se enfrentaron en la apertura del grupo I de la Copa del Mundo 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

El encuentro disputado en el stadio de Nueva York / Nueva Jersey terminó con un triunfo por 3 a 1 a favor de los "galos".

La selección africana empezó de mejor forma el duelo, con Ismaila Sarr como el jugador más peligroso y el que más complicó a los dirigidos por Didier Deschamps.

A los europeos les costó acomodarse y la imprecisión marcó su arranque de partido en suelo norteamericano.

A los 24 minutos, los "Leones de Teranga" casi marcan el primer gol. Nico Jackson llegó hasta el área europea y sacó un ajustado remate que impactó en el vertical derecho.

El rebote hizo pasar un susto grande al arquero Mike Maigan, ya que el balón dio en su pie y casi se metió en su propio arco.

Y al final de la primer tiempo, Senegal nuevamente se acercó a la portería francesa con mucho peligro. Sadio Mané ganó por la banda izquierda y sacó un centro al área que fue conectado por Ismaila Sarr, pero su remate se fue por encima del travesaño.

La etapa complementaria partió con Francia protagonizando las acciones. A los 52', Michael Olise recuperó un balón en la salida de Senegal y corrió contra el arco africano, no obstante, el golero Mendy evitó el primer tanto de los europeos.

Once minutos después, los "galos" se pusieron adelante en el marcador tras la anotación de Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid recibió de Olise, y en el área sacó un disparo que puso el 1-0 ante los africanos.

Rápidamente, Senegal buscó el empate bajo los pies de Nico Jackson, quien pilló mal parada a la defensa de los azules. El delantero marcó con un potente tiro, pero su anotación fue anulada por posición de adelanto que confirmó el VAR.

Y a los 81', Francia marcó el segundo luego de un buen pase de Adrien Rabiot para Bradley Barcola, quien se la picó a Mendy para poner el 2-0 sobre los africanos.

En el tiempo agregado, precisamente a los 95', Ibrahim Mbaye recibió en el área de Francia y con un potente remate marcó el gol del descuento.

Sin embargo, dos minutos después, Kylian Mbappé recibió fuera del área grande y sacó un fuerte disparó que no pudo contener Mendy, decretando el 3-1 final.

Cabe señalar que el segundo partido del grupo I lo disputarán Irak contra Noruega, quienes se enfrentarán a las 18:00 horas de este lunes.

(Imagen: FIFA)

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