Francia goleó a Irak con dos goles de Kylian Mbappé y clasificó a dieciseisavos del Mundial

En su partido 100 con la camiseta de Francia, Kylian Mbappé celebró con un doblete la victoria por 3 a 0 ante Irak.

Además, los "Les Bleus" aseguraron su presencia en la ronda de dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA.

Los dirigidos por Didier Deschamps impusieron su dominio desde el inicio, no dejando espacios para contragolpes.

Antes del cuarto de hora, el delantero del Real Madrid recibió en la puerta del área, enganchó hacia su pierna izquierda y no dudó en soltar un disparo para abrir el marcador.

Antes de que finalizara el primer tiempo, un diluvio cayó sobre la ciudad de Dallas, postergando el inicio de la segunda mitad por dos horas.

El segundo tanto de Mbappé y decimosexto de él en un Mundial vino de un "regalo" de la defensa iraquí. Zaid Tahseen y el arquero Ahmed Basil cometieron un grave error en la salida, dejando el balón servido a Dembélé, quien cedió a su capitán para que rematara.

12 minutos después, a los 66', el atacante del PSG tuvo recompensa por su solidaridad en el tanto anterior. Olise lo habilitó, marcando el primer gol de su carrera en una Copa Mundial.

En la tercera fecha, Francia se enfrentará a Noruega este viernes 26, mientras que Senegal lo hará contra Irak, el mismo día.

(Imagen: FIFA)

PURANOTICIA