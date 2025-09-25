Formalizados por portar fuegos artificiales en “hotelazo” quedaron con prohibición de asistir a estadios

El Juzgado de Garantía de La Serena formalizó a dos sujetos, quienes fueron detenidos por portar elementos pirotécnicos en el marco de un "hotelazo" al equipo de futbol de la Universidad de Chile, hecho ocurrido en las cercanías de la Avenida del Mar con Francisco de Aguirre.

Durante la audiencia, uno de los sujetos quedó bajo la medida cautelar de firma quincenal y prohibición de acercarse a recintos donde se disputen encuentros deportivos y el otro imputado quedó con las mismas cautelares, pero con firma mensual.

La abogada asistente de la Fiscalía local de La Serena, Ana Acevedo, señaló que “el Ministerio Público, en caso que incumplan dichas medidas cautelares, puede solicitar otras mucho más intensivas. Ambos tienen prohibición absoluta de acercarse a recintos deportivos”.

Asimismo, detalló que los destrozos e incendio en la zona son "materia de investigación", y que la responsabilidad penal de los sujetos es individual hasta ahora "porque ellos son sorprendidos con los elementos".

PURANOTICIA