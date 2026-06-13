Folarin Balogun y goleada de Estados Unidos ante Paraguay en el Mundial: "Es una noche con la que soñé durante mucho tiempo"

Ante más de 80 mil espectadores en el Estadio de Los Ángeles, Estados Unidos comenzó con el pie derecho su participación en la Copa Mundial 2026 al imponerse por 4-1 sobre Paraguay en el partido inaugural del torneo.

La gran figura de la jornada fue el delantero Folarin Balogun, autor de dos goles que encaminaron el triunfo del conjunto anfitrión y desataron la euforia de los aficionados presentes en el recinto, entre ellos diversas celebridades del mundo del espectáculo y el deporte, como Tom Cruise, David Beckham, George Lucas y Halle Berry.

El atacante, que milita en el Mónaco de Francia, tuvo una destacada actuación desde el inicio. Aunque en primera instancia vio cómo le anulaban una conquista por posición de adelanto, logró ampliar la ventaja estadounidense tras conectar un preciso centro de Christian Pulisic. Más tarde, en los descuentos del primer tiempo, firmó su doblete con un potente remate que se clavó en el ángulo.

Tras el encuentro, Balogun valoró el significado de debutar con una victoria en una Copa del Mundo disputada en casa.

"Es una ocasión increíble. Es una noche increíble, algo con lo que soñé durante mucho tiempo. Me comprometí con Estados Unidos y parte de ello era querer jugar en los escenarios más importantes y recompensar a los aficionados", señaló el delantero.

Asimismo, destacó el respaldo del público y la importancia de superar la presión propia del estreno mundialista.

"Para mí significa muchísimo jugar frente a nuestra afición, en un Mundial en casa. Estoy muy feliz y muy orgulloso de todos. Era fundamental superar los nervios del primer partido y lo conseguimos", agregó.

Con este resultado, Estados Unidos suma sus primeros tres puntos en el certamen y envía una clara señal de sus aspiraciones en la cita planetaria que organiza junto a Canadá y México.

PURANOTICIA