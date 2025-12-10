Flamengo de Erick Pulgar avanzó a la semifinal de la Copa Intercontinental tras derrotar a Cruz Azul

Poco más de diez días después de consagrarse campeón de la Copa Libertadores, el Flamengo de Erick Pulgar debutó con un triunfo por 2-1 sobre Cruz Azul en el estadio Áhmad bin Ali de Doha y avanzó a las semifinales de la Copa Intercontinental de la FIFA.

Luego de un inicio igualado y cuando el elenco mexicano parecía empezar a inclinar la balanza a su favor, Gonzalo Piovi erró en la salida desde el área y asistió por equivocación a Giorgian de Arrascaeta (14'), quien eludió al portero y abrió la cuenta.

A pesar de esto, la "Máquina Cementera" no bajó los brazos y tras un gol anulado en el 42', dos minutos más tarde, Jorge Sánchez sorprendió a todos con una potente volea desde el borde del área para emparejar las cifras.

Sin embargo, en el complemento, la escuadra norteamericana acusó el desgaste hecho a lo largo de la primera fracción y le terminó entregando la iniciativa del duelo al "Mengao", que recuperó la ventaja gracias a De Arrascaeta, quien con un sutil toque por arriba del arquero marcó el 2-1.

Por su parte, Pulgar cumplió una sólida actuación en el mediocampo del conjunto rojinegro, destacando por su precisión del 87% en los pases y sus ocho recuperaciones. Cerca del final del compromiso, el chileno fue sustituido por Saúl Ñíguez.

Con este triunfo, Flamengo accedió a semis, instancia donde se medirá con el Pyramids FC de Egipto, monarca de la Liga de Campeones de África. El ganador de este cruce, enfrentará en la gran final al Paris Saint Germain, monarca de la UEFA Champions League.

(Imagen: @Flamengo_es)

