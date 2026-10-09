Final de la Copa de la Liga entre Coquimbo y O’Higgins en el Claro Arena queda en suspenso tras aluvión

Luego de que se postergara el partido que se disputaría este sábado entre la Universidad Católica y Audax Italiano por la Liga de Primera debido al aluvión que se registró en la comuna de Las Condes, también se encendieron las luces respecto a la final de la Copa de la Liga donde O'Higgins enfrentará a Coquimbo, y que se llevará a cabo en el Claro Arena.

El duelo está agendado para el viernes 16 de octubre, sin embargo, todavía no hay condiciones para confirmar la programación, según indicó el delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina.

“No te puedo dar certezas. Nos encantaría que las condiciones puedan ser las propicias para desarrollar el encuentro, pero depende mucho de cómo podamos ir recuperando esta zona de la ciudad”, explicó la autoridad.

Añadió que "estamos con camiones de alto tonelaje circulando, dificulta que tengamos más gente de infantería presente. Hemos tratado de conducir a los voluntarios y evitar que el trabajo que estamos desarrollando genere más problemas para quienes están viendo las labores de limpieza y auxilio a las familias que lo necesitan”.

Según consigna radio ADN, el martes 13 de octubre se desarrollará una visita técnica al Claro Arena, de cara a la eventual final de la Copa de la Liga.

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