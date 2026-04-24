Fin del ciclo en La Cisterna: Cristián Muñoz es despedido de Palestino tras nueva derrota

El arranque de la 11° fecha del Campeonato Nacional trajo consecuencias inmediatas para el cuerpo técnico del cuadro árabe. Luego de sufrir una estrecha derrota por 1-0 ante Deportes Concepción durante la noche del jueves en el estadio Municipal de La Cisterna, el estratega Cristián Muñoz habría perdido su puesto al mando de Palestino.

La información fue revelada por radio ADN, medio que aseguró que durante las últimas horas se selló definitivamente la partida de la "Nona" de la dirección técnica del representativo de colonia.

Según detalló la misma emisora, la determinación se gestó justo después del cotejo. La cúpula directiva del elenco tetracolor sostuvo una reunión en una sala dentro del recinto deportivo, instancia donde finalmente tomaron la decisión de desvincular al entrenador nacional. De hecho, el adiestrador se habría despedido del plantel en la misma noche.

Cabe recordar que el arribo de Muñoz a la institución se produjo en diciembre pasado. Su contratación llegó precedida de un importante logro, ya que venía de consagrarse campeón con Universidad de Concepción en el torneo de la Primera B.

Sin embargo, su paso por el equipo árabe estuvo marcado por una mala campaña. Los números de su ciclo arrojan un total de 16 partidos disputados, donde sumó cinco victorias, tres empates y ocho derrotas.

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