Figuras de Coquimbo Unido avisan que el plantel "se mentalizó y se acostumbró a ganar"

Coquimbo Unido será el encargado de abrir la fecha 23 de la Liga de Primera, cuando reciba a las 18:00 horas de este viernes a Ñublense en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Previo al cotejo, dos figuras del cuadro "pirata", como son Matías Palavecino y Manuel Fernández, se mostraron enfocados en conseguir un triunfo que los acerque a un inédito título.

"Hemos hecho una gran semana. El 'Chino' (el entrenador Esteban González), como siempre, nos mostró sus debilidades y sus virtudes (de Ñublense). Esperamos hacer un gran partido de local y quedarnos con los tres puntos", expresó el mediocampista.

En cuanto a la gran ventaja sobre Universidad de Chile, el volante sostuvo: "No nos fijamos en eso. Sabemos que tenemos una distancia de puntos, pero no le damos importancia. Este grupo se mentalizó y se acostumbró a ganar. Pensamos más en eso que en los puntos".

En tanto, el defensor criticó las reiteradas interrupciones del certamen local: "Lamentable por el fútbol chileno. Estas pausas son malas para todos. Nosotros no podemos hacer nada ante eso, es algo que se escapa de nuestras manos".

PURANOTICIA