Figura del Betis llenó de elogios a Pellegrini y habló sobre la continuidad del director técnico

Manuel Pellegrini sigue agigantando su legado en el Betis de España. El reciente fin de semana el técnico chileno rompió el récord como el DT con más partidos en la banca del cuadro verdiblanco, por lo que recibió un homenaje y fue vitoreado por los hinchas.

Sin embargo, pese a este tremendo registro, el estratego nacional todavía no logra sellar la renovación de su contrato, el cual termina en junio del próximo año.

Uno que se refirió a la continuidad del "Ingeniero" fue el brasileño Antony, una de las grandes figuras del club y quien llenó de elogios al criollo.

"Es un gran entrenador. Todos sabemos la historia que tiene, el día a día es increíble. Trabajar con él me siento muy feliz por la persona que es, no solo conmigo sino con todos los jugadores", reconoció en entrevista con Radioestadio Noche, de Onda Cero.

Después, agregó que "el tema de la renovación es entre el club y Pellegrini. Yo quiero siempre estar más tiempo con Pellegrini, pero es decisión de ellos. Ojalá las cosas salgan bien".

Consultado sobre si esta es una temporada que ilusiona en el plantel, sostuvo: "Yo creo que sí. En la primera entrevista dije que teníamos que pelear por todas las competiciones. Tenemos muy buen equipo, creo que podemos pelear. La pasada temporada jugamos la final de Conference y eso nos muestra el día a día que el Betis crece cada vez más y eso es muy importante".

"El equipo es increíble. Es el mejor ambiente que he tenido nunca. Todos juntos, todo el mundo sonriendo, todo el mundo hablando y eso marca las diferencias. Todos están siempre juntos y eso también es importante", complementó.

