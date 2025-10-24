Figura de Lanús y revancha ante la U: "En casa va a ser totalmente diferente"

Mientras en Universidad de Chile celebraron como un triunfo el agónico empate a 2, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, en Lanús lamentaron con todo la igualdad resignada ante los azules en el Estadio Nacional.

Es que el cuadro granate estuvo ganando por 2-0 y podría haber sacado una buena ventaja de cara a la revancha del próximo jueves en Argentina.

Así lo manifestó Eduardo Salvio, una de las figuras del conjunto trasandino, quien expresó: "Es un equipo que juega muy bien al fútbol, que trata muy bien la pelota, pero nos vamos con un sabor amargo porque teníamos una ventaja muy buena, pero intentaremos hacerlo mejor en casa y con nuestra gente. (...) Tienen jugadores de calidad, por algo llegaron a esta semifinal".

Sin embargo, el ex jugador de Boca Juniors adelantó que mostrarán una versión diferente en la revancha de la próxima semana con sus hinchas: "El mensaje para ellos es que confíen, que haremos todo lo posible para regalarles esa final que tanto queremos los granates. El equipo está bien, el partido en casa va a ser totalmente diferente".

Por último, Salvio criticó al juez Anderson Daronco por el agónico penal cobrado con el que los azules empataron el encuentro: "Una pena. En Libertadores, a Marcos Rojo le cobran una falta idéntica en un gol en contra y ahora nos cobran penal a nosotros. Son cosas que te dan bronca. No queda otra que aceptarlo y poner la cabeza en la vuelta".

PURANOTICIA