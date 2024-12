Figura de D. Limache recordó su historia de superación en el fútbol: "Partí cortando boletos en el estadio"

Deportes Limache y Rangers de Talca comenzarán a definir este martes el último cupo para la Primera División, cuando se enfrenten a las 20:00 horas en el estadio Nicolás Chahuán de La Calera, por la ida de la final de la Liguilla.

En el cuadro "tomatero" se ilusionan con un histórico ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno, y una de sus figuras como es el portero Matías Bórquez, quien tapó el penal decisivo en semifinales ante Magallanes, recordó su historia de superación en el balompié nacional y sus inicios como cadete en Palestino.

"Cuando estaba en las inferiores estuve trabajando cortando boletos en el estadio, un par de partidos, me entretenía y como no tenía contrato, hacía un poquito de lucas", reconoció el golero de 26 años en conversación con TNT Sports.

Además, añadió que "la vuelta ha sido larga y dura. Después de Palestino pasé a Segunda División, a Recoleta, donde jugué poco y nada. Después a Tercera, donde mas duro me tocó, otra división que no es profesional, el cambio es difícil, hay que tener una motivación muy importante y ahí entra el rol de la familia para que uno no decaiga".

Por último, el golero sostuvo que "ahí pude saltar a San Antonio, donde pude tener más partidos de titular y ahí llegué a Limache el año pasado".

