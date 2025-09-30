Figura de Coquimbo y nominación a la Roja: "No me lo podía creer, era mi sueño"

Francisco Salinas manifestó toda su felicidad por ser considerado en la lista para el amistoso ante Perú por la fecha FIFA de octubre, donde vivirá su primera experiencia en la Selección chilena.
El lunes se dio a conocer la nómina de la Selección chilena para el amistoso donde enfrentará a Perú por la fecha FIFA de octubre.
Una de las grandes sorpresas en la lista fue el nombre de Francisco Salinas, lateral del líder Coquimbo Unido y quien vivirá su primera experiencia en la Roja.
Tras conocer su nominación, el jugador del conjunto "pirata" manifestó toda su felicidad y en conversación con radio ADN expresó: "Estoy muy contento, cuando me felicitaron en el club no me lo podía creer. Con muchas ganas de llegar y hacerlo lo mejor posible".
"Nunca estuve en un microciclo, es la primera vez que me llama la selección. Gracias a Dios se me dio, es lo que siempre he soñado: representar a Chile", añadió.
Además, destacó las dificultades que superó esta temporada en Coquimbo, donde tuvo su revancha personal: "Llegué el año pasado a Coquimbo, pero no la pasé bien. Jugué solo dos partidos con el 'Nano' Díaz y tuve que partir cedido a San Felipe, que estaba peleando el descenso en la Primera B".
Sobre el rol del técnico Esteban González en su rendimiento, sostuvo: "Influye bastante, como él también fue lateral, siempre me da consejos. Siempre ha estado esa confianza y la buena relación con él. Cuando volví a Coquimbo con él me lo tomé como una revancha".
