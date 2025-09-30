Figura de Coquimbo y nominación a la Roja: "No me lo podía creer, era mi sueño"

El lunes se dio a conocer la nómina de la Selección chilena para el amistoso donde enfrentará a Perú por la fecha FIFA de octubre.

Una de las grandes sorpresas en la lista fue el nombre de Francisco Salinas, lateral del líder Coquimbo Unido y quien vivirá su primera experiencia en la Roja.

Tras conocer su nominación, el jugador del conjunto "pirata" manifestó toda su felicidad y en conversación con radio ADN expresó: "Estoy muy contento, cuando me felicitaron en el club no me lo podía creer. Con muchas ganas de llegar y hacerlo lo mejor posible".

"Nunca estuve en un microciclo, es la primera vez que me llama la selección. Gracias a Dios se me dio, es lo que siempre he soñado: representar a Chile", añadió.

Además, destacó las dificultades que superó esta temporada en Coquimbo, donde tuvo su revancha personal: "Llegué el año pasado a Coquimbo, pero no la pasé bien. Jugué solo dos partidos con el 'Nano' Díaz y tuve que partir cedido a San Felipe, que estaba peleando el descenso en la Primera B".

Sobre el rol del técnico Esteban González en su rendimiento, sostuvo: "Influye bastante, como él también fue lateral, siempre me da consejos. Siempre ha estado esa confianza y la buena relación con él. Cuando volví a Coquimbo con él me lo tomé como una revancha".

