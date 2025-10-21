Figura de Coquimbo: "Sabíamos que Colo-Colo era el rival que nos había ganado"

Con la victoria frente a Colo-Colo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo Unido dio otro tremendo paso para conseguir un inédito título en el Campeonato Nacional. De hecho, el cuadro "pirata" podría consagrarse campeón en la siguiente fecha ante O'Higgins.

Bruno Cabrera, autor del gol del triunfo ante los albos, destacó la gran campaña que tiene al equipo aurinegro a punto de conseguir un histórico trofeo.

"Sabíamos que era el rival que nos había ganado, pero una vez que sales al partido sabíamos lo complicado que iba a ser. En el primer tiempo Colo-Colo manejó la pelota, pero en el segundo, después de un reto del entrenador, pudimos salir de otra manera y quedarnos con los tres puntos", expresó el defensa en conversación con radio ADN.

Sobre los goles de pelota parada que han marcado, sostuvo: "Hay que aprovechar a los buenos pateadores que tenemos, y lo estamos haciendo. Es una parte importante de cómo se han dado varios goles durante el torneo. Lo habíamos trabajado. Me dijeron que atacara adelante y, además, hay un buen movimiento de dos jugadores nuestros que hacen una cortina y se ve cómo entro solo. También es importante el centro de Juan Cornejo, que me la da al lado del arco".

Consultado sobre lo cerca que están de conquistar el título, comentó: "Obviamente tenemos noción de todo lo que se está jugando y de la ilusión de toda la ciudad, pero hay que tratar de manejar esa ansiedad y pensar solamente en O’Higgins, porque va a ser un partido muy difícil de visitante".

Por último, sobre la reprogramación del partido ante los rancagüinos, dijo: "Sin duda, si hay una mínima posibilidad de que matemáticamente se pueda definir el torneo, siempre es bueno para el jugador y para la televisión que se juegue en cancha".

PURANOTICIA