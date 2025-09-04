FIFA le da un nuevo castigo a la Roja para su último duelo por Clasificatorias

La Selección chilena afrontará estos dos últimos partidos ante Brasil y Uruguay por el cierre de las Clasificatorias con el objetivo de terminar de la mejor forma posible el proceso eliminatorio, pues desde hace rato que quedó sin chances matemáticas de pelear por un cupo al Mundial 2026.

Y en la antesala al duelo de este jueves ante la Verdeamarela, la Roja recibió una mala noticia. Es que el Comité Disciplinario de la FIFA aplicó un nuevo castigo para el combinado nacional.

El motivo de la sanción pasa por "discriminación y abuso racista" en el cotejo frente a Argentina, el cual se disputó el pasado 5 de junio en el Estadio Nacional.

En ese sentido, la FIFA informó que el elenco criollo deberá jugar su próximo duelo de local, el martes 9 ante Uruguay, "con un número limitado de espectadores (reducción del 50%) o, alternativamente, las localidades pueden ser ocupadas por la comunidad o grupos de interés especial".

Además, se aplicó una multa de 115.000 francos suizos (casi 140 millones de pesos chilenos).

Según dio a conocer radio ADN, para el encuentro ante la Celeste habrá solo 24.400 asientos disponibles en el reducto de Ñuñoa y se bloquearán los sectores que están detrás de los arcos, tanto en la Galería Norte y como en la Galería Sur.

PURANOTICIA