Fernando Zuqui y la llave entre la UC y Estudiantes por Copa Libertadores: "Estoy ilusionado por pasar de ronda"

Aunque faltan casi tres semanas para enfrentar a Estudiantes de La Plata, por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores, en Universidad Católica ya palpitan la llave ante el cuadro "pincharrata".

En ese sentido, el volante argentino Fernando Zuqui aseguró que en el plantel cruzado están ilusionados con avanzar a cuartos de final del torneo continental.

"Estudiantes es un lugar donde tengo recuerdos lindos, me tocó salir campeón en diferentes torneos, uno tiene un recuerdo con el club impresionante. Volver a ese estadio será hermoso, pero la realidad es que visto esta camiseta y estoy ilusionado por pasar de ronda", reconoció el mediocampista.

"Vamos a enfrentar a un gran rival, pero en la cabeza de nosotros uno piensa, analiza, y estoy con ganas. Pero para llegar de la mejor forma, tenemos que ganar lo que tenemos por delante, sobre todo en lo anímico", añadió.

Consultado por la ausencia de refuerzos de cara a este segundo semestre, el trasandino sostuvo: "Es el club se fija en quien llega y quien no, y harán un análisis ello. Yo estoy ilusionado por lo que viene en todas las competencias, tenemos un gran plantel, es muy competitivo y estamos bien. Arranca una etapa con partidos importante donde se definen cosas. Tenemos que ser protagonistas y ese es el camino para lo que viene".

Por último, sobre el duelo de este sábado ante Deportes La Serena, por el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera, Zuqui comentó: "Sabemos la idea de juego que tiene, será difícil, como todos los partidos del torneo nacional. El objetivo es seguir ganando y acercanos a la cima".

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