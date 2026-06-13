Fernando Zuqui extendió su vínculo con Universidad Católica por todo el 2026

Universidad Católica, que tiene como gran desafío para el segundo semestre los octavos de final de la Copa Libertadores, se quitó un problema de encima que complicaba a su entrenador, Daniel Garnero.

El conjunto de la franja, que ganó de manera destacada su grupo del máximo torneo continental de clubes, con los históricos triunfos de visita frente a Cruzeiro y Boca Juniors, se medirá por un paso a los ocho mejores de América frente a Estudiantes de La Plata.

Fue la propia institución universitaria quien dio a conocer un acuerdo para la renovación del volante argentino Fernando Zuqui, uno de los inamovibles del elenco cruzado y que tenía complicado al cuerpo técnico y la dirigencia, dado que el futbolista era pieza fundamental en el andamiaje del equipo y su alejamiento hubiese significado un duro traspié, y además obligaba a ir a la búsqueda de un nuevo fichaje, con la incertidumbre habitual de si funcionaría o no.

En concretó, el trasandino extendió su contrato por todo el 2026 con el conjunto de la precordillera, que ahora puede abocarse a buscar otros puestos para reforzarse de cara a la segunda mitad del año, donde además tiene por objetivo el título nacional, que en la actualidad los tiene en el segundo lugar, a diez puntos del líder Colo-Colo.

En lo inmediato, la UC jugará este domingo 14 de junio en el Claro Arena a las 17:30 horas a la Universidad de Concepción, con el arbitraje de Héctor Jona.

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