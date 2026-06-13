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Fernando Zuqui extendió su vínculo con Universidad Católica por todo el 2026

Fernando Zuqui extendió su vínculo con Universidad Católica por todo el 2026

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El mediocampista argentino extendió su vínculo con el cuadro cruzado, asegurando su presencia para los octavos de final de la Copa Libertadores y el torneo nacional.

Fernando Zuqui extendió su vínculo con Universidad Católica por todo el 2026
Sábado 13 de junio de 2026 16:21
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Universidad Católica, que tiene como gran desafío para el segundo semestre los octavos de final de la Copa Libertadores, se quitó un problema de encima que complicaba a su entrenador, Daniel Garnero.

El conjunto de la franja, que ganó de manera destacada su grupo del máximo torneo continental de clubes, con los históricos triunfos de visita frente a Cruzeiro y Boca Juniors, se medirá por un paso a los ocho mejores de América frente a Estudiantes de La Plata.

Fue la propia institución universitaria quien dio a conocer un acuerdo para la renovación del volante argentino Fernando Zuqui, uno de los inamovibles del elenco cruzado  y que tenía complicado al cuerpo técnico y la dirigencia, dado que el futbolista era pieza fundamental en el andamiaje del equipo y su alejamiento hubiese significado un duro traspié, y además obligaba a ir a la búsqueda de un nuevo fichaje, con la incertidumbre habitual de si funcionaría o no.

En concretó, el trasandino extendió su contrato por todo el 2026 con el conjunto de la precordillera, que ahora puede abocarse a buscar otros puestos para reforzarse de cara a la segunda mitad del año, donde además tiene por objetivo el título nacional, que en la actualidad los tiene en el segundo lugar, a diez puntos del líder Colo-Colo.

En lo inmediato, la UC jugará este domingo 14 de junio en el Claro Arena a las 17:30 horas a la Universidad de Concepción, con el arbitraje de Héctor Jona.

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