Fernando Zampedri y su renovación en la UC: "Los dirigentes deben decidir qué hacer"

Fernando Zampedri preocupa en Universidad Católica. El delantero argentino es una de las principales figuras y se encamina a ser el máximo goleador histórico del cuadro cruzado, pero todavía no logra renovar contrato, el cual finaliza en diciembre próximo, ni comienza con las negociaciones.



Y el propio atacante sembró mayor preocupación al poner en duda su continuidad en el elenco de la franja, al advertir que espera por la dirigencia cruzada.



"Mi vínculo con Católica es hasta diciembre. Así que a disfrutar lo que queda y dejar a los dirigentes que trabajen tranquilos en este tiempo. Ellos decidirán lo que hacer", expresó el ariete.



"Si dependiera de mí, firmaría hoy nuevamente. Estoy bien y me siento muy bien, me siento muy parte del club y alguien importante. Pero no por eso firmaría hoy, por muchas cosas", añadió.



Por último, Zampedri sostuvo: "Pero el club está en un lugar sumamente importante, está construyendo un estadio y creciendo muchísimo, entonces creo que hay que darle lugar a otras cosas y yo esperaré".

