Fernando Ortiz sobre Arturo Vidal: "Ha dado mucho al fútbol chileno, pero en la competencia es uno más"

Colo-Colo se alista para recibir este viernes a Deportes Iquique en el estadio Monumental, en partido pendiente por la 23° fecha del Campeonato Nacional.

El duelo marcará el estreno de Fernando Ortiz en la banca del Cacique por el certamen local, aunque el argentino ya debutó en la caída en la Supercopa ante Universidad de Chile.

En la conferencia de prensa previa al encuentro ante los Dragones Celestes, el estratego se refirió a algunos jugadores que podrían estar en el duelo con los nortinos, como Arturo Vidal, quien podría regresar a la titularidad.

En ese sentido, el DT le rayó la cancha al "King", al expresar: "Arturo es un jugador más dentro de la plantilla, entonces ese nombre que me pusiste es de mucha experiencia y le ha dado mucho al fútbol chileno. Pero dentro de la competencia es uno más".

"Si yo considero que el jugador Arturo o uno más lo puede hacer mejor dentro del campo, lo va a hacer. El nombre no predomina en lo que yo quiero hacer dentro del campo. ¿Hoy Arturo está dentro de las condiciones que puede iniciar el día de mañana? Sí, claro, como el resto de sus compañeros", añadió.

Además, se refirió al joven Jerall Astudillo, quien podría ser el reemplazante del lesionado Javier Correa: "Soy de ir a ver el fútbol joven y darles posibilidades. Él tiene proyección, lo estoy siguiendo y el sábado estaré viendo el partido que tienen los juveniles. Es posible que Jerall pueda estar mañana, aunque no sé si jugará".

"Los jóvenes son el valor de la institución. Hay jóvenes que están considerados. No lo he decidido, pero están dentro de mi cabeza para mañana y lo que viene más adelante... Los jóvenes me gustan particularmente. Tratamos de darle un seguimiento para que el día de mañana tengan la posibilidad de jugar. Héctor Tapia está haciendo un trabajo muy bueno. Yo no tengo dudas, si el joven está mejor que el profesional, va a jugar el joven", sentenció Ortiz.

