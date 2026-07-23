Fernando Ortiz no quiso dramatizar con el fallido fichaje de Santiago Mele en Colo-Colo: "Estoy tranquilo"

El partido de este viernes ante Deportes Limache, a las 20:30 horas en el estadio Monumental, marcará el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera para un Colo-Colo que todavía logra sumar refuerzos.

Por eso, en la conferencia de prensa de este jueves, al técnico Fernando Ortiz, le consultaron por el fallido fichaje del portero uruguayo Santiago Mele. En ese sentido, el estratego argentino no quiso dramatizar.

"No deja de ser una negociación. Cuando hay una negociación siempre de por medio, obviamente que puede haber beneficios y dificultades. Yo como entrenador siempre voy a insistir en que se pueda hacer lo más rápido y contar con ello, pero entiendo perfectamente la situación que genera poder negociar con Colo-Colo", expresó el DT.

"Hay que ser un poco paciente. De mi parte, sé y estoy tranquilo de que están trabajando sobre la situación. Incluso el presidente el día de ayer (miércoles) dijo unas palabras muy claras sobre incorporar por incorporar y lo analizaremos de la mejor manera. En ese sentido concuerdo totalmente con el presidente y veremos en el transcurso de estas horas o días qué es lo que sucede con los refuerzos que podamos sumar", añadió el "Tano".

Por último, Ortiz valoró la intertemporada realizada en Colombia: "A pesar de estar una semana fuera del país, fuimos afortunados de poder tener una semana completa con lo que sucedió en nuestro país por la lluvia. Eso me da la tranquilidad de que tuvimos un muy buen trabajo para afrontar el retorno de la liga contra un gran rival".

PURANOTICIA