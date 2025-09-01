Fernando Ortiz llega a Chile y asume como director técnico en Colo-Colo: "Vivo de esto, soy apasionado"

Fue el reciente fin de semana que Colo-Colo oficializó a Fernando Ortiz como su nuevo entrenador para reemplazar a Jorge Amirón.

El flamante técnico del Cacique arribó este lunes al Aeropuerto de Santiago, donde entregó sus primeras palabras como nuevo estratego del cuadro albo, y sorprendió a todos vistiendo de inmediato el buzo del conjunto de Macul.

El adiestrador dejó en claro que siguió el triunfo en el Superclásico ante Universidad de Chile, al expresar: "Agradecido de la institución. Ayer (domingo), mirando el partido, hasta yo tenía ganas de jugar con esa hinchada que tanto apoya a su equipo".

Además, aprovechó de manifestar su respeto por el fanático fallecido tras caer del techo del estadio Monumental: "Me gustaría mandarle las condolencias a la familia por lo que sucedió, fue penoso, a estas alturas de lo que es el fútbol a nivel internacional".

Por último, Ortiz aseguró que tiene claro el desafío en Colo Colo: "Estoy en esto, estoy informado, me gusta el fútbol, miro fútbol, vivo de esto, soy apasionado".

PURANOTICIA