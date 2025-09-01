Fernando Ortiz fue presentado como nuevo entrenador de Colo-Colo y adelanta que quiere ganar la Supercopa

Colo-Colo oficializó el sábado a Fernando Ortiz como su nuevo entrenador tras la salida de Jorge Almirón y este lunes, el técnico argentino ya asumió el cargo con todas sus letras.

El estratego trasandino fue presentado formalmente a los medios de comunicación. En la conferencia de prensa, donde estuvo acompañado por el presidente Aníbal Mosa, el nuevo DT se refirió al desafío de dirigir al cuadro albo.

"Sé donde estoy sentado y lo que significa. El compromiso es estar en los primeros planos. Jorge (Almirón) hizo un buen trabajo donde disfrutamos de un campeonato el año pasado, este año no salieron las cosas como pensaba, pero ganamos el clásico y eso es una alegría para todos", comenzó diciendo.

"No tengo dudas que llego al mejor club y más ganador del país. Eso ejerce estar feliz, no lo veo como presión, al contrario. Soy un hombre que toma los desafíos de esa manera", añadió.

Luego, enfatizó en que pese al poco tiempo que llevará a cargo del equipo, piensa en ganar la Supercopa a Universidad de Chile el próximo 14 de septiembre: "En lo personal iré día a día hablando con los jugadores, decirles cómo trabajo. Se nos viene dentro de una semana la Supercopa que hay que ganarla, soy de la idea de que los clásicos se ganan y me mentalizo en eso".

Después fue consultado sobre un referente como Arturo Vidal, quien tuvo un gran protagonismo en el proceso de Almirón y quien según trascendidos sería relegado a la banca. Ante esto, Ortiz advirtió que tendrá una conversación con el "King" para iniciar de buena manera el trabajo.

"Soy afortunado de dirigir a Arturo Vidal. Tener un jugador de esa magnitud en el plantel y poder sacarle toda su experiencia, yo sigo aprendiendo. No vengo a imponer mi juego, al contrario, me sentaré con él, le preguntaré cómo tiene ese pelo tan parado y espero que tengamos una buena conexión", comentó.

