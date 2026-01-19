Fernando Ortiz exigió más fichajes tras primera caída de Colo-Colo del año

El director técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, golpeó la mesa y anticipó una conversación con el presidente albo Aníbal Mosa para evaluar la contratación de más refuerzos, todo esto tras la derrota ante Alianza Lima.

Tras el encuentro, el argentino apuntó que "cuando el libro de pases está abierto siempre se pueden ir o llegar jugadores. (...) El plantel no está cerrado. Cuando uno cree que está cerrado puede irse un jugador y te cambia todo. Puede haber sorpresas. Siempre lo dije, no voy a cerrar el plantel hasta que se cierre el libro de pases".

En la misma línea, el "Tano" sostuvo que "me voy a sentar de nuevo con Aníbal para ver el tema de los refuerzos. A mí me gusta tener competencia y estar en un equipo grande Colo Colo es necesario eso".

Así y todo, el estratego se mostró conforme con la actuación del equipo. "Más allá del resultado y que obviamente a nadie le gusta perder, vi al equipo más suelto, quizás no tanto en el primer tiempo", partió señalando.

Sobre esa misma línea, el trasandino agregó que "llegaron los goles que eso también es importante, pero sí nos convirtieron rápido que influye en esa posibilidad de establecerse y encontrar el equilibrio de estar por debajo del marcador. Los chicos se repusieron al resultado adverso, ahí vamos preparándonos".

Por último, palpitando el arranque de la temporada, Ortiz subrayó que "cuando sabemos que estamos en una institución tan importante, campeonar es una palabra que tiene que estar en la boca de todo jugador, en cada directivo y del entrenador. Buscaremos eso sin lugar a duda. Es que nunca me saqué esa mochila tampoco. Es un tema entender donde uno está y siempre intentar ser campeón".

