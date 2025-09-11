Fernando Ortiz dice que Colo-Colo llega "bien" a la Supercopa y que han "entrenando harta fórmula"

Pese a los intentos del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, de impedir la realización de la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile en el estadio Santa Laura, y de los reclamos de la directiva de Azul Azul para postergarla, la definición está programada para este domingo.

Por eso, el entrenador del "Cacique", Fernando Ortiz, ya comenzó a palpitar el Superclásico frente a los estudiantiles.

"Llegamos bien. Estuvimos entrenando harta fórmula y estamos trabajando", expresó el DT argentino a la salida del entrenamiento de este jueves.

En cuanto a las dudas que hay sobre disputar el compromiso en el estadio Santa Laura, el trasandino sostuvo: "Tengo entendido que se juega. Yo quiero disputar esa competencia. Denme chance, yo me paré a respetar, es una linda competencia, estamos trabajando, nos estamos preparando para tal cual".

Consignar que, en caso de no surgir un problema de última hora, la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile se disputará a las 15:00 horas de este domingo 14 de septiembre en el reducto de Plaza Chacabuco.

