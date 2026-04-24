DT de Colo-Colo descarta fichar un nuevo arquero tras lesión de De Paul: "Confío 100% en los chicos que están"

La severa lesión sufrida por Fernando de Paul significó un complejo escenario tanto para Colo-Colo como para su entrenador, Fernando Ortiz. A raíz de esta situación médica, el jugador estará marginado de las canchas durante todo el resto de la primera rueda correspondiente a la Liga de Primera.

Frente a este panorama, la principal interrogante apuntaba a si la directiva alba saldría al mercado para buscar un reemplazante bajo los tres palos o si apostaría por las piezas disponibles en el plantel. Dichas alternativas son los canteranos Gabriel Maureira, de 19 años, y Eduardo Villanueva, de 21.

Durante la tradicional atención a los medios de comunicación realizada este viernes, el director técnico del elenco de Macul despejó las dudas y confirmó que mantendrá a ambos juveniles como sus únicas opciones para resguardar la portería, al menos hasta el mes de junio.

Para ratificar su postura, el "Tano" fue categórico en sus declaraciones: "Quiero dejar bien en claro que no voy a buscar ningún jugador que esté libre. Confío 100% en los chicos que están. Cuando me manifesté de que se necesitaba un arquero más, era para lograr una competencia con Fernando, pero desde el momento en que decidimos no incorporar un arquero, yo tengo 100% confianza en los dos chicos que hoy pelean el puesto".

Al ser interrogado respecto a cuál de los dos metas arrancará desde el primer minuto en el compromiso de este domingo, donde actuarán en condición de forasteros frente a Universidad de Concepción, el adiestrador señaló: "Mañana (sábado) tomaré esa decisión con el que esté mejor".

En relación a este mismo choque contra el "Campanil", el DT hizo hincapié en la urgencia de afinar la puntería en el ataque del equipo. "Es una preocupación y ocupación a la hora de trabajar para concretar las reiteradas ocasiones que tenemos", advirtió sobre la falta de finiquito.

Finalmente, el estratega abordó los cuestionamientos públicos realizados por Claudio Aquino, quien se mostró disconforme por no ser utilizado en su puesto natural dentro del campo. Sobre este punto, Ortiz sentenció: "Es una opinión donde se manifestó de una manera en que uno lo entiende, pero él sabe que donde el entrenador lo requiera dará lo mejor. Se respeta su opinión, pero me da más tranquilidad que él juegue donde yo le indique que lo haga".

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