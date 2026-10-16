Fernando Ortiz comparte con hinchas de Colo-Colo y esquiva preguntas sobre rumores que lo vinculan con Tigres

En las últimas horas, nuevamente se instaló la preocupación en Colo-Colo ante una posible partida de Fernando Ortiz al término de esta temporada 2026.

Es que ante la destacada campaña que está realizando al mando del "Cacique", cerca de conquistar el título de la Liga de Primera, el entrenador argentino despertó el interés del Tigres de México, cuadro en el que tuvo un paso como jugador entre 2009 y 2010.

De hecho, periodistas aztecas aseguraron que ya hubo reuniones entre las partes y que es el principal candidato de la directiva del elenco "felino", considerando que termina contrato con los albos a fin de año.

Frente a esto, el trasandino evitó referirse al supuesto interés del equipo mexicano durante su salida del estadio Monumental.

"A ustedes los veo el lunes", expresó el DT de Colo-Colo a los reporteros a las afueras del recinto, donde se dio tiempo para tomarse fotografías con los seguidores del conjunto "albo".

Ante la insistencia de los periodistas presentes, Ortiz mantuvo el silencio y se retiró sin entregar declaraciones sobre su futuro .

PURANOTICIA