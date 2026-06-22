Fernando Gago recibe el alta médica tras infarto y seguirá recuperación en su domicilio

Buenas noticias sobre el estado de salud del técnico de Universidad de Chile, Fernando Gago, quien este lunes recibió el alta médica luego de haber sido internado de urgencia la madrugada del viernes tras sufrir un infarto.

Durante la jornada, la Clínica Alemana entregó un parte médico con detalles sobre la evolución del estratega argentino del conjunto estudiantil, confirmando una evolución favorable.

“Durante las últimas horas ha evolucionado favorablemente y sin complicaciones, por lo que el equipo médico determinó su alta. A partir de ahora, su seguimiento cardiológico se realizará de forma ambulatoria”, sostuvo el recinto en la misiva.

El centro asistencial agregó además que la recuperación del entrenador trasandino continuará bajo supervisión médica en su hogar.

“Continuará en su domicilio”, añadió el comunicado.

El problema cardiovascular que afectó a Gago lo obligó a ausentarse del debut de la U en Copa Chile, donde el equipo goleó por 4-1 a Santiago Wanderers en el Estadio Nacional. En su reemplazo, el equipo fue dirigido por su asistente Fabricio Coloccini.

Según consignó Radio ADN, el técnico tampoco estará presente en el duelo de este miércoles ante Unión La Calera, también por Copa Chile, mientras que su participación en el compromiso del domingo frente a Unión San Felipe aún es incierta.

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