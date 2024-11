Fernando Díaz destapa quiebre con exayudante tras salida de Coquimbo: "Seguramente no lo voy a saludar nunca más"

Luego de una excelsa primera rueda donde el equipo llegó a ocupar la cima del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido lentamente se fue apagando en la segunda parte del año, situación que no solo los dejó fuera de zona de clasificación a copas internacionales, sino que además significó la salida del técnico Fernando Díaz a pocas semanas del término de la competición.

En conversación con radio Cooperativa, el ahora exentrenador del conjunto aurinegro, reconoció su extrañeza por el abrupto fin que tuvo su ciclo al mando del "Barbón", considerando que al margen de su performance en el torneo criollo, avanzó hasta semifinales de Copa Chile.

"No la entiendo mucho todavía. Nunca hubo una conversación previa ni señales, a veces uno va entendiendo señales y sabe lo que viene, pero aquí veníamos de perder la semifinal de Copa Chile con la U, era la segunda vez en la historia que Coquimbo jugaba una semifinal de Copa Chile y levantamos el juego", sostuvo "Nano".

En la misma línea, el experimentado DT indicó que "mi deseo era estar por segundo año consecutivo en una copa, lo que hubiera significado ser el único técnico que lo lograba en Coquimbo, y esa semana fue la única del Campeonato en que estuvimos fuera de zona de copas y mi contrato decía que si estábamos en copas se renovaba automáticamente, había un premio X".

El estratego insistió en que "esas son las circunstancias, me llamaron en la mañana y dijeron que no querían contar conmigo, se acabó. Cada uno sacará sus conclusiones, pero me hubiera gustado terminar estos dos años y medio maravillosos que tuvimos en Coquimbo".

Por otra parte, el adiestrador descartó cualquier tipo de quiebre con el plantel, puntualizando que "no hemos tenido ningún problema, salió información de una radio de allá cercana a ciertas personas, que había una diferencia del plantel conmigo porque yo no viajaba con el equipo y era una indicación de los doctores que me atendieron en mi neumonía que casi me muero".

Con quien sí tuvo una ruptura en su relación fue con su exasistente, Esteban González, quien lo sustituyó en el cargo. De hecho, en la conversación Díaz reveló que el oriundo de Concepción tuvo una charla con la directiva "filibustera" a sus espaldas.

"La decisión tiene que tomarla cada persona, en el fútbol se estila y lo dije el día que me fui a despedir del plantel. Prefiero no dar mi opinión, solo que a Esteban seguramente no lo voy a saludar nunca más, -la relación- se quebró absolutamente. Me reconoció que habían hablado -con la dirigencia- antes, no sé si para esa situación, pero sí para quedarse, y eso me lo debió hablar". sentenció.

