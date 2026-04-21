Fernando de Paul deberá pasar por quirófano tras sufrir lesión en partido de Colo-Colo ante Palestino

Una pésima noticia sacudió a Colo-Colo tras ratificarse los peores pronósticos médicos. El actual capitán y guardameta del conjunto albo, Fernando de Paul, padeció una severa complicación física, situación que lo forzará a pasar por el quirófano y lo mantendrá alejado de las convocatorias por un extenso periodo de tiempo.

Desde la propia institución detallaron que el arquero sufrió una "lesión avulsiva isquiotibial proximal derecho".

"Se decide resolución quirúrgica de su cuadro. Posterior a esto iniciará su plan de rehablitación kinésica", explicó la institución.

Este diagnóstico, que conlleva una intervención quirúrgica y una prolongada inactividad deportiva, se originó el pasado domingo, jornada en la que el arquero debió abandonar el terreno de juego con claras muestras de dolor durante el compromiso frente a Palestino, válido por la Liga de Primera.

Hasta este lamentable suceso, el argentino nacionalizado chileno había disputado como titular la totalidad de los encuentros oficiales de la temporada 2026. Frente a este escenario, el director técnico Fernando Ortiz tiene la obligación de definir quién tomará el resguardo del pórtico, teniendo a disposición a dos valores formados en la cantera para suplir la baja.

La primera carta es Gabriel Maureira, encargado de sustituir al lesionado durante el reciente choque contra los palestinistas. La otra alternativa es Eduardo Villanueva, jugador que a comienzos de la temporada 2025 ascendió al primer equipo de Colo-Colo como tercer arquero y que, tras la partida de Bryan Cortés, se había consolidado como la primera alternativa directa de Fernando de Paul.

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