Santiago Wanderers sufrió un duro revés en su estreno en la liguilla de promoción. El cuadro porteño cayó por un claro 3-1 en su visita a Deportes Recoleta, recibiendo un golpazo en su afán por regresar a Primera División.

A pesar del dolor por el resultado, el director técnico del Decano, Francisco Palladino, se mostró confiado en que sus pupilos puedan dar vuelta la llave en el estadio Elías Figueroa Brander.

"Sabemos que en Playa Ancha jugamos con uno más. Lógicamente, es un duro golpe. Veníamos con otra idea. Creo que el partido comenzó de otra manera para nosotros, tuvo un giro muy drástico desde la expulsión y el penal casi inmediato, y después no pudimos encaminarlo", comentó el uruguayo en conferencia de prensa.

En esa misma línea, el estratego sostuvo que "habíamos comenzado muy bien. Después de la expulsión (de Ignacio Flores en el 26') se nos quedó grande la mitad de la cancha, teniendo en cuenta que tuvimos que poner a Villarreal por la banda derecha para poder ocupar ese doble carril que nos generaban con el extremo y con la subida del lateral".

Al mismo tiempo, charrúa insistió en que "mientras estuvimos 11 contra 11, el plan de juego estaba muy claro y estaba funcionando. No creo que nos haya faltado juego en el once contra once".

Para cerrar, Palladino remarcó que "este es un partido de 180 minutos, acaban de terminar los 90 y vamos con mucha fe y con mucha ilusión. Nos quedan cosas por decir, la llave no está terminada, confiamos, creemos".

PURANOTICIA