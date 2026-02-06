Felipe Loyola tuvo su primera titularidad en empate del Pisa ante Hellas Verona: medios italianos aprobaron su actuación

Luego de haber jugado todo el segundo tiempo ante Sassuolo la semana pasada, este viernes, Felipe Loyola disputó su primer encuentro como titular con el Pisa, en la igualdad sin goles ante Hellas Verona por la fecha 24 de la Serie A de Italia.

El chileno se mantuvo en cancha durante 75 minutos y si bien no pudo aportar mucho en ofensiva, los medios italianos destacaron su despliegue en la mitad del campo y su constante apoyo en la zaga.

"Un partido de gran sacrificio y sustancia. Se pone al servicio del equipo, cubre espacios, rompe líneas de pase y ayuda mucho en defensa", indicó el portal "11 contro 11".

"Tutto Mercato Web", en tanto, valoró que el criollo mostró "capacidad para controlar el balón, con la serenidad necesaria para salir con el balón bajo presión. Aumenta un poco el nivel de calidad".

Por su parte, "Eurosport" aseguró que el volante "no sufre la emoción de su debut como titular. Mejor que (Michel) Aebischer, más limpio, más organizado".

Levemente más crítica fue la evaluación de "Calcio Mercato". "Se despliega por la banda izquierda, aislándose ocasionalmente del juego. En la segunda mitad, estuvo más involucrado, aunque le costó conectar con sus compañeros. Es comprensible", puntualizaron.

(Imagen: Getty Images)

