Felipe Loyola revela detalles del interés que tuvo Bayern Múnich: "Me fueron a ver"

El destacado nivel que mostró en Independiente de Avellaneda tuvo a Felipe Loyola en el radar del poderoso Bayern Múnich de Alemania. Sin embargo, finalmente el volante chileno arribó al Pisa de Italia, cuadro con el que terminó descendiendo y actualmente disputa la Segunda División de ese país.

El propio seleccionado nacional se refirió a la posibilidad que tuvo en el cuadro germano, pues reconoció que lo fueron a ver, aunque no se logró concretar una negociación.

"Fueron a ver tres partidos, pero con la intención de conocerme y mirarme en vivo. Al final, ese nivel de equipo, así como te van a ver a ti, van a ver 500 jugadores más", reconoció el ex Huachipato a Sabes Deportes.

"Estuvieron en Argentina, fueron a verme contra San Lorenzo, que justo hice un gol. Pero no hubo más allá de eso", añadió el criollo.

Por último, pese a descender con el Pisa, Loyola manifestó su ilusión de dar un nuevo salto en su carrera en el fútbol europeo: "Siento que estoy en el lugar donde tengo que estar, tengo que hacerlo bien y paso a paso. Vamos a llegar a los mejores equipos del mundo, estoy convencido y lo voy a lograr".

(Imagen: @pipe.loyola)

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