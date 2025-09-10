Felipe Loyola le entregó su respaldo a Nicolás Córdova para seguir al mando de la Roja

A pesar de haber cosechado apenas uno de seis puntos y terminar en el último puesto de las Clasificatorias, el trabajo de Nicolás Córdova como director técnico interino de la Selección chilena dejó buenas sensaciones en el plantel.

Así lo reconoció el mediocampista Felipe Loyola, quien en conversación con radio ADN tras el empate sin goles contra Uruguay y le entregó su bendición al entrenador para que se mantenga en el cargo de cara al próximo proceso eliminatorio.

"El grupo se sintió muy cómodo con él. Lo conversamos adentro, conoce todo el fútbol chileno, a todos los jugadores y a los más chicos. Nos sentimos muy cómodos con él y hay que seguir trabajando para mejorar", destacó el hombre de Independiente de Avellaneda.

Con respecto al choque con el elenco charrúa, "Pipe" aseguró que "rescato lo positivo que se mostró, tuvimos chances claras que no pudimos concretar. Eso es lo que nos pena hace mucho tiempo, el poder convertir, pero se vio el trabajo, las ganas del equipo. Se ve que hay material para lo que viene".

En la misma línea, el futbolista formado en Colo-Colo argumentó que "tuvimos las situaciones más claras, nos faltó anotarlas, pero rescato que se compitió en todo momento".

Por último, en otra muestra de respaldo a la labor de Córdova, Loyola sostuvo que "se trabajó poco y se llevó a cabo mucho en la cancha, se vieron cosas muy buenas. Debutaron jugadores jóvenes, que tienen que seguir creciendo, dar un salto para ir mejorando el fútbol chileno".

