Felipe Loyola aclaró los rumores que lo vincularon con el Bayern Múnich: "La oferta concreta no llegó"

Si bien Felipe Loyola ya hizo su debut con el Pisa en la liga italiana, el volante no había sido presentado como nuevo fichaje del cuadro peninsular.

Este miércoles, el chileno y las nuevas incorporaciones fueron presentadas, y en la conferencia de prensa, "Pipe" comentó cómo se gestó su llegada al elenco neroazzurro.

"Me comentaron el proyecto de la institución, que obviamente estamos peleando por salvar la categoría, y que querían contar conmigo, que sentían que yo les podía ayudar mucho al objetivo que tienen en este momento. También la motivación de ser mi primer paso en Europa, en Serie A, personalmente es muy motivante", expresó el seleccionado criollo.

Sobre si habló con otros chilenos que lo motivaran a fichar por el club, sostuvo: "Guillermo Maripán de Torino me habló mucho acerca de la Serie A. También Jaime Valdés y el entrenador de la selección chilena, Nicolás Córdoba, que tuvo un paso por Italia. Y la mayoría concordaba en que, obviamente, está dentro de las top cinco ligas del mundo y que es muy importante el hecho de jugar acá y de demostrar buen rendimiento".

Además, el ex Independiente de Avellaneda realizó una comparación entre el futbol argentino y el italiano: "La diferencia para mí, la noté en el ámbito físico, la intensidad es diferente. Acá es mucho más intenso en el día a día, en el entrenamiento y en el alineamiento, y también en la partida, pero después lo técnico y lo de jugar es bastante similar. En Argentina también hay mucha fricción, mucho contacto físico, y la verdad es que me he sentido muy cómodo desde que llegué".

Por último, Loyola abordó el supuesto interés del Bayern Múnich por su fichaje: "La posibilidad tal cual de llegar a Bayern Múnich no existió. Sí hubo conversaciones de interés, pero la posibilidad de yo haber elegido ir o no ir, no estuvo. La oferta concreta no llegó".

(Imagen: Comunicaciones Pisa)

