Felipe Gutiérrez y su salida de la UC: "Nunca abandoné el barco"

El volante nacional Felipe Gutiérrez se refirió a su comentada salida de Universidad Católica, debido a que no estaba siendo considerado por el entrenador Ariel Holan, y aseguró a que su partida se debe precisamente a una decisión técnica.

A través de su cuenta en Instagram, el mediocampista habló sobre el término de su vínculo con la franja: "¡¡¡Muchas gracias por este tiempo vivido!!! A los hinchas gracias por tanto cariño y apoyo. Ahora me toca seguir, vendrán nuevos desafíos y a luchar por ellos".

"Sólo quiero aclarar que nunca abandoné el barco, ¡fue una decisión técnica!", explicó, ante comentarios que especulaban sobre el motivo de su salida.

Finalmente dedicó unas últimas palabras a la institución: "A mis compañeros y a toda la gente del Club les deseo toda la suerte del mundo y ojalá un día poder volver. Un abrazo enorme".

Cabe recordar que durante la jornada del miércoles, el propio jugador publicó un par de mensajes dando a entender que no seguiría siendo tomado en cuenta por el entrenador argentino, debiendo ejercitarse con un grupo distinto al plantel.

"Nos quedaremos corriendo todo el año entonces. Vamos no más", comenzó señalando el campeón de América en 2015, para luego aclarar la situación ante las dudas de sus seguidores. Debido a esto, Gutiérrez escribió "para los que no entiendan, me quedo entrenando en un grupo aparte".

