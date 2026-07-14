Felipe Gutiérrez no descarta renunciar tras la eliminación de Deportes La Serena de Copa Chile

La derrota ante Cobreloa en la última fecha de la fase grupal selló la eliminación de Deportes La Serena de la Copa Chile, resultado que profundizó las críticas hacia el técnico Felipe Gutiérrez, cuya continuidad ya es cuestionada por parte de los hinchas.

Tras el encuentro, el entrenador reconoció el difícil momento que atraviesa el equipo y no descartó dar un paso al costado si los malos resultados continúan.

"Entiendo que, como hinchas, este tipo de situaciones las transforman en fracasos. Nosotros tendremos que buscar herramientas, darle duro y levantar cabeza. Les pedí a mis jugadores que mantengan la cabeza arriba", comenzó diciendo el estratego.

Gutiérrez también asumió la responsabilidad por el presente del conjunto granate y aseguró que el objetivo es evitar complicarse en la parte baja de la tabla.

"Las críticas y los cuestionamientos me los llevaré yo. Me hago responsable del 100% de todo lo que pueda pasar en la cancha. No podemos terminar el año peleando el descenso, porque eso sí sería un tremendo fracaso", añadió el exvolante.

Finalmente, el exjugador de Universidad Católica abordó los cuestionamientos a su continuidad y dejó abierta la posibilidad de renunciar si considera que es lo mejor para el club.

"Entiendo cómo funciona el fútbol y el cuestionamiento a los técnicos. Si en algún momento vemos que esto lamentablemente no da para más, yo voy a ser el primero en levantar la mano y dar un paso al costado", sostuvo.

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